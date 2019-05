I colloqui per il rinnovo di Suso si sono arenati quando lo spagnolo ha chiesto lo stesso ingaggio di Gigio Donnarumma, cioè 6 milioni di euro. A riferirlo è l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina che spiega che uno tra lui e Gigio potrebbe essere ceduto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.