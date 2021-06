Da Londra, Kinsella: "Sorpreso del rinnovo di Giroud ma credo ancora che possa partire"

È di pochi minuti fa la notizia del rinnovo annuale di Olivier Giroud con il Chelsea, con il francese, che in questi giorni stava trattando con il Milan per un eventuale trasferimento a parametro zero, che estende il proprio accordo con i Blues fino a giugno 2022. Nizaar Kinsella, giornalista di Goal.com che segue da vicino tutte le vicende del mondo Chelsea, si è detto sorpreso di questo prolungamento: "Un altro anno per Giroud, sono sorpreso ma sospetto ancora che possa andarsene, però con il Chelsea che in questo caso riceva qualcosa dalla sua cessione. Olivier Giroud sa che è molto improbabile che sarà titolare la prossima stagione per il Chelsea, quindi è una situazione da tenere d'occhio".