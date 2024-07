Dall'Argentina: difficoltà economica per l'Indipendente, a rischio il trasferimento di Marco Pellegrino

Non è definito del tutto il passaggio di Marco Pellegrino all’Independiente. Il centrale difensivo è tornato recentemente in patria con la formula del prestito secco dalla durata di un anno, ma il Milan non si ritrova soddisfatto economicamente con il club argentino. Come riporta il giornalista sudamericano Uriel Iugt sui social, le difficoltà finanziarie dell’Independiente possono far saltare il trasferimento.

I rossoneri si sono imposti per avere i pagamenti entro il 30 luglio: qualora non dovessero riscuotere ciò che spetta, allora Pellegrino sarà costretto a tornare a Milanello.