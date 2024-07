Dall'Inghilterra, il Newcastle vicino a chiudere per Thiaw: operazione da oltre 40 milioni

Arrivano indiscrezioni importanti dall'Inghilterra. In particolare è il portale Hitc.com che riporta come il Newcastle United sia vicinissimo a chiudere per l'acquisto di Malick Thiaw dal Milan. I rossoneri, si legge, stanno per far sbarcare a Milano il centrale serbo Strahinja Pavlovic e questa operazione avrà un effetto domino. La diretta conseguenza è che i Magpies affondino il colpo per il tedesco rossonero per cui hanno espresso interesse nelle scorse settimane.

In questi giorni i colloqui tra il club britannico e l'entourage di Thiaw sono andati avanti così come le trattative tra i due club. Secondo quanto viene riportato il costo totale sarebbe di 35 milioni di sterline, bonus inclusi. Il che vorrebbe dire che il Milan incasserebbe, sempre includendo i bonus, circa 41 milioni di euro da questa ipotetica cessione: una cifra importante che potrebbe essere subito reinvestita sul mercato nel mese di agosto.