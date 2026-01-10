Dall'Olanda: Ajax sul figlio di Ibrahimovic del Milan Futuro

Stando a quanto riferisce "De Telegraaf" L’Ajax sta lavorando per Maximilian Ibrahimovic, talento 19enne di proprietà del Milan e figlio di Zlatan: l'operazione sta ancora venendo discussa tra i club ma la sensazione è che dovrebbe concretizzarsi con un prestito con diritto di riscatto.

Il progetto prevede che Ibrahimovic Jr. si alleni con la prima squadra dell’Ajax, trovando inizialmente spazio nello Jong Ajax. L’ala sinistra è legata al Milan da un contratto valido fino all’estate del 2027 e attualmente si allena tre volte a settimana con la prima squadra rossonera. Il suo entourage ha valutato diverse soluzioni nei Paesi Bassi.

Dopo colloqui con altri club olandesi, il giocatore del Milan Futuro ha individuato nell’Ajax la destinazione ideale, ritenendo convincente il progetto sportivo proposto dal club di Amsterdam.