Dall'Olanda, il Milan per Gimenez ha offerto 20 milioni da pagare in quattro rate

Nuove indiscrezioni arrivano dall'Olanda questa sera per quanto riguarda l'offerta che il Milan ha avanzato al Feyenoord per il centravanti messicano Santiago Gimenez. Il collega del giornale Voetbal International, il giornalista Martijn Krabbendam, ha riportato che la prima offerta rossonera per il calciatore sarebbe stata di 20 milioni di euro da pagare in quattro rate. Una cifra che chiaramente non soddisfa il club olandese, che continua a rimanere fermo nella sua posizione. La richiesta è di almeno 40 milioni di euro.

