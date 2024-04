Dalla Francia: Ibrahimovic starebbe spingendo per Van Bommel nuovo allenatore del Milan

vedi letture

Arrivano dalla Francia novità di mercato riguardanti il nuovo allenatore del Milan. Secondo il portale di calciomercato specializzato 'Footmercato', il nome sul quale sta spingendo Zlatan Ibrahimovic in queste ore per la panchina rossonera è quello di Mark van Bommel, ex centrocampista che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia del Milan. Ibrahimovic e van Bommel si conoscono bene e la possibilità di puntare sull'attuale allenatore dell'Anversa, squadra che in Belgio ha chiuso al terzo posto la stagione regolare, affascina e non poco il manager svedese.

Ieri su chi prende le decisioni in casa Milan Giorgio Furlani s'è espresso così: "L'allenatore del Milan è Pioli, siamo concentrati nel finire bene la stagione e le persone che riportano a Jerry Cardinale sono Jeff, Moncada, Zlatan e io. Ne parleremo a fine stagione, le decisioni spettano a Cardinale".

Queste invece le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli dopo il derby in merito al suo futuro: "Ciclo finito? "Non lo so. Inzaghi 12 mesi fa sembrava da buttare via, poi ha fatto quello che ha fatto. Io qui sto bene, dovremo finire il campionato bene e parlarne a bocce ferme. Noi rispetto all'Inter siamo mancati nel mese in cui abbiamo fatto 2 sconfitte e 2 pareggi e nella continuità, ma se la differenza è questa vuol dire che loro sono più forti di tutti e che noi dobbiamo fare meglio".