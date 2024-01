Dalla Francia - Il Porto si defila nella corsa a Brassier

Per rinforzare la propria difesa il Milan starebbe monitorando da tempo il profilo di Lilian Brassier del Brest, giocatore sul quale ci sarebbe la forte concorrenza anche di Atalanta e Monaco, che fra l'altro nelle scorse ore ha accolto nel Principato Thilo Kehrer, obiettivo del diavolo in questo calciomercato.

Dalla Francia, comunque, arrivano notizie confortanti che potrebbero agevolare il Milan nella corsa a Brassier. Stando infatti a quanto riportato da FootMercato, il Porto si sarebbe defilato nella corsa al centrale del Brest, lasciando così la palla nelle mani del diavolo, dell'Atalanta e del Monaco per l'appunto, ad oggi il club in vantaggio per l'ingaggio del difensore classe '99.