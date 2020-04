Dalla Germania - Il Bayern valuta di pagare la clausola rescissoria di Upamecano

Secondo quanto sostiene Sport Bild, ci sarebbe il forte interesse del Bayern Monaco su Dayot Upamecano, difensore centrale di proprietà del Lipsia. Il contratto del francese sarà in scadenza nel 2021, ma in estate la clausola rescissoria scenderà da 100 a 60 milioni di euro. I bavaresi starebbero pensando di pagare l'indennizzo per liberare il classe 1998 e portarlo in Germania.