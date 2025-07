Dalla risposta del Manchester Utd dipenderà buona parte della trattativa del Milan per Estupinan

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa del Milan per Pervis Estupinan, terzino sinistro del Brighton che piace anche al Manchester United: "Il Milan, perso Archie Brown, sta tentando di arrivare a un giocatore superiore per la posizione lasciata da Theo Hernandez. Estupinan nell'ultima stagione ha giocato 31 partite di Premier con il Brighton, 26 da titolare. Ha 27 anni, è bassino (1.75) ma sa come si sta in campo, attacca e difende, può calciare punizioni e angoli. Il Brighton chiede 23 milioni ma la differenza tra la domanda e l'offerta è ancora ampia. Il club inglese ha appena acquistato De Cuyper per 18 milioni più bonus ed è naturale che Estupinan, in questo momento la sua riserva e di tre anni meno giovane, costi di meno.

In Inghilterra si è scritto dell'interesse del Manchester United, che andrà capito in queste ore. Serio? Superficiale? Dalla risposta dipenderà buona parte del successo della trattativa tra Milan e Brighton. La speranza che non sia nulla di serio c'è. Se una squadra inglese importante si muovesse per Estupinan, diventerebbe come sempre complesso competere. Se invece non ci fosse concorrenza, il Milan potrebbe convincere il Brighton a rivedere quella richiesta da 23 milioni...".