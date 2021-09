Dalla Russia - Castillejo vicino al CSKA Mosca, lo spagnolo sta per ottenere il visto per la Russia

Stando a quanto riportato dal portale russo eurostavka.ru il CSKA sarebbe in trattativa avanzata con il Milan per il prestito di Samu Castillejo, con lo spagnolo che si è già attivato per ottenere il visto russo: il suo arrivo a Mosca è previsto per il 7 settembre, giorno che coincide con la chiusura del calciomercato in entrata per la Russian Premier League.