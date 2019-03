Dalla Spagna: Milan, nuovo contatto con il Watford per chiedere il prezzo di Deulofeu

Dopo averlo cercato a gennaio, il Milan potrebbe tornare alla carica per Gerard Deulofeu in estate: come riporta in Spagna il quotidiano Sport, infatti, il club di via Aldo Rossi avrebbe contattato il Watford per chiedere il prezzo dell'attaccante esterno spangolo, a cui piacerebbe moltissimo tornare a vestire la maglia rossonera.