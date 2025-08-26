Dalla Spagna: Moncada a Siviglia non solo per Lukebakio, ma anche per Juanlu se uscisse Jimenez
Secondo quanto riportato da José Gordillo, giornalista di Marca vicino alle vicende di casa Siviglia, "La visita del direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, alla partita Siviglia-Getafe ha alimentato le voci di una cessione imminente, come quella dello stesso Dodi Lukébakio. Questa mattina, Moncada ha incontrato José María del Nido Carrasco e Antonio Cordón al Palacio de Esporte José Ramón Cisneros.
Il passaggio all'ala sinistra potrebbe essere accompagnato anche dall'interesse per Juanlu. Secondo Il Corriere dello Sport di oggi, l'accordo con il Napoli sembra essere completamente saltato, quindi i rossoneri vedrebbero questa come un'opportunità per rafforzare la loro fascia destra, soprattutto se finalmente completassero il trasferimento di Álex Jiménez al Como".
