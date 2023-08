Dalla Turchia: primi contatti tra Milan e Besiktas per Caldara. Dialogo positivo tra i due club

Secondo quanto riferisce A Spor in Turchia, ci sarebbero stati i primi contatti tra il Milan e il Besiktas per Mattia Caldara, difensore che ha un contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2024 e che nelle ultime tre stagioni ha giocato in prestito all'Atalanta, al Venezia e allo Spezia. Il giocatore, che ha un valore che si aggira intorno ai due milioni di euro, è in uscita dal club rossonero. Il dialogo in corso tra le due società starebbe andando avanti in modo positivo. In questo mercato estivo, il Besiktas ha già chiuso per un giocatore del Milan, vale a dire Ante Rebic che si è trasferito in Turchia a titolo definitivo.