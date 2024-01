DAZN - Milan, sondaggio per Javi Guerra del Valencia. Operazione difficile a gennaio

Prima dell'ultima partita contro l'Udinese, Stefano Pioli non ha chiuso la porta ad un possibile arrivo a centrocampo durante questo mercato di gennaio: "Credo che se ci sarà la possibilità si potrebbe fare qualcosa sul mercato, abbiamo perso per parecchio tempo Pobega, abbiamo Bennacer in Coppa d'Africa e abbiamo perso Krunic. Può esserci la possibilità di un inserimento ma dipende poi dalle opportunità di mercato".

Secondo quanto riferisce DAZN, il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia che in questa stagione ha giocato finora 19 partite in Liga e ha segnato anche quattro gol. Si tratta di un'operazione molto difficile perchè gli spagnoli non vorrebbero privarsi del centrocampista a gennaio, più probabile a giugno. I rossoneri faranno comunque un tentativo per portarlo già ora a Milano. Per l'estate il Milan sarebbe in pole.