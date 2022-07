De Ketelaere in campo con il Brugge: intoppo per il Milan? No, la trattativa prosegue

MilanNews.it

Nella giornata di ieri ha destato moltissimo l'interesse l'amichevole tra il Club Brugge e l'Utrecht, in programma in Belgio alle 15:30, un'ora e mezza prima del fischio d'inizio della prima sgambata del Milan a Milanello contro i dilettanti del Lemine Almenno. Motivazione? Charles De Ketelaere, obiettivo principale del calciomercato rossonero, e Noa Lang, anch'egli attenzionato da Maldini e Massara.

De Ketelaere titolare

Nei giorni scorsi era rimbalzata dall'estero la voce di un possibile accantonamento di De Ketelaere in questo pre campionato: il belga, per evitare infortuni o altri grattacapi, non sarebbe sceso in campo col suo Club Brugge; ma così non è stato: il classe 2001 ieri è stato titolare contro l'Utrecht e, con molta probabilità, lo sarà anche domenica nella Supercoppa belga.



Intoppo per il Milan?

In tanti potrebbero pensare ad un problema: se gioca con il Club Brugge significa che la trattativa è lontana dal concludersi positivamente? In realtà anche ieri sono arrivati segnali che portano al sorriso: l'offerta da 28 milioni + 3 di bonus del Milan non è lontana da quella richiesta dai belgi ed è plausibile pensare che il tutto si possa chiudere per l’inizio della settimana prossima, in modo anche poi di far fare visite mediche e mettere a disposizione di Pioli il nuovo fantastista.