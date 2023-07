De Ketelaere, possibile addio: sul belga anche Lipsia e Lens

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Non c'è solo l'Aston Villa in pressing su Charles De Ketelaere: il classe 2001 belga è finito nel mirino della Premier League ma anche di altri top campionati europei. Su Charles infatti ci sarebbero sia il Lipsia, in Bundesliga, che il Lens, in Ligue 1: entrambe squadre qualificate alla Champions League. Ora starà ai club trovare gli eventuali accordi. Lo riferisce il Corriere della Sera.