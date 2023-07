De Telegraaf - Reijnders è impaziente di trasferirsi al Milan

MilanNews.it

Non si sblocca per ora la trattativa tra Milan e AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders: al momento il club rossonero non è ancora arrivato ai 23-25 milioni di euro che chiede il club olandese. Come riporta il De Telegraaf in Olanda, il centrocampista, che ha già raggiunto un accordo con il Diavolo fino al 2028, è però impaziente di trasferirsi a Milanello ed è in attesa di avere il via libera per volare a Milano.