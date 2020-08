Di Marzio: "Ibra-Milan, sempre più fiducia per il rinnovo"

C’è sempre più fiducia per il rinnovo di Ibra. Il Milan lavora per strappare il sì, lo svedese è sempre più convinto di sposare ancora il progetto rossonero. I contatti tra club e Mino Raiola, agente del giocatore, sono continui. Le parti stanno lavorando, per volontà comune, ad un rinnovo di un anno, quindi per la stagione 2020/21. C’è fiducia e voglia di continuare insieme. Ibra ha dimostrato in pochi mesi di poter fare ancora la differenza in Serie A. Dieci gol e cinque assist in mezzo campionato: numeri straordinari che certificano lo stato di forma e la fame dello svedese. Il Milan dal suo arrivo ha cambiato faccia, sta lavorando per trattenerlo ancora. La strada presa è quella giusta: c’è ottimismo per la fumata bianca e un anno ancora in rossonero.