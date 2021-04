Di Marzio: "Il Milan ha messo gli occhi su Lorenzo Insigne"

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del possibile interesse del Milan per Lorenzo Insigne: "Da due-tre mesi il Napoli ha approcciato giocatore e agente per il rinnovo, dall’altra c’è la volontà di aspettare fine campionato e di guardarsi intorno per la prima volta. Per la prima volta credo che Insigne voglia capire se c’è la possibilità di andare da qualche altra parte, sempre con tutto il rispetto per il Napoli. Non è un caso che sono andati a Casa Milan, non è un caso che vai dal Milan se non per capire che tipo di interesse ci può essere da parte del Milan, e l’interesse da parte del Milan a determinate condizioni c’è, poi è vero se lui guadagna tanto, non si sa a che cifra il Napoli può darlo via ma il Milan ha messo gli occhi sul giocatore com'è normale che sia".