Di Marzio: "Maignan grande affare, Diaz al centro del progetto. Sul rinnovo di Kessie..."

Presente negli studi di SkySport24, Gianluca Di Marzio ha commentato così il mercato estivo del Milan: "Nella scelta di non rinnovare Donnarumma e Calhanoglu c'è anche la scelta del Milan di non andare oltre certi paletti. I rossoneri non hanno fatto offerte al ribasso, così come non l'hanno fatta a Kessie a cui ha fatto una proposta molto importante. Il Milan è convinto di aver fatto più del massimo per andare incontro alle richieste dell'ivoriano. Perso Donnarumma e Calhanoglu, il Milan ha fatto un grande colpo a prendere Maignan a 15 milioni di euro, bonus compresi. Il francese è un ottimo portiere, ora forse ne vale già 40-50. La bravura è anche trovare il sostituto giusto ad un prezzo giusto. Diaz è stato messo nel suo ruolo naturale e al centro del progetto, anche questo lo ha convinto a lasciare nuovamente Madrid, ambiente a cui lui è molto legato. Ora vedo lo spagnolo molto più coivolto, si sente anche più leader in campo".