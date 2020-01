Di Marzio: "Milan, fatta per Robinson. Ecco le cifre"

Il Milan ha trovato il suo terzino sinistro. Dopo l'addio di Rodrguez destinazione Psv e la trattativa saltata con il Nacional per Matias Viña, i rossoneri hanno praticamente chiuso l'affare Antonee Robinson, classe 1997 del Wigan. Il giocatore, che ora è davvero vicino, arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche in questo caso l'opzione potrebbe trasformarsi in obbligo. La cifra totale dovrebbe aggirarsi sui 7 milioni. Per la fascia sinistra, in modo da garantire un minimo di riposo a Theo Hernandez, il Milan aveva valutato anche i profili di Juan Jesus e Laxalt, ma Robinson è sempre stato il primo obiettivo. In rossonero arriverà sicuramente Alexis Saelemaekers, centrocampista 20enne belga dell’Anderlecht. La società lo ha voluto fortemente in quanto profilo giovane e duttile, capace di ricoprire più ruoli fra cui, appunto, anche quello di terzino del futuro.