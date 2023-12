Di Marzio: "Milan, vicina l'intesa con Miranda del Betis: le ultime"

vedi letture

Dopo Matija Popovic, attaccante serbo classe 2006 (clicca qui per leggere la news), nelle ultime ore il Milan si è avvicinato ad un altro colpo di mercato: si tratta di Juan Miranda, terzino sinistro che ha il contratto in scadenza con il Betis Siviglia al termine di questa stagione. Lo riferisce sul proprio sito Gianluca Di Marzio che aggiunge che in queste ore è previsto un nuovo contatto con l'entourage del calciatore per sistemare gli ultimi dettagli del contratto.

Essendo in scadenza, Miranda arriverebbe in estate a costo zero, ma non è escluso che il Milan possa provare ad anticipare il suo arrivo già a gennaio, così da dare fin da subito a Stefano Pioli una valida alternativa a Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Per accoglierlo a Milanello sei mesi prima, andrà però trovato un accordo anche con il Betis.