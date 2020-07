Di Marzio: "Per Tonali derby di mercato, chi trova prima l'accordo con Cellino chiude"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Calcio Show L'Orginale, ha parlato del derby di mercato fra Milan ed Inter per Sandro Tonali: "Il giocatore ha già detto sì all'Inter a fine aprile, poi l'Inter non ha mai chiuso con il Brescia. Parla con Cellino che però è un osso duro. Si è inserito il Milan, che sia con Maldini-Massara e sia con Rangnick l'aveva messo in cima alla lista, e ha chiesto informazioni sia all'agente del giocatore Beppe Bozzo e sia al Brescia. Ora chi prima trova l'accordo con Cellino lo chiude. È un bel duello di mercato".