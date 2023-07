MilanNews.it

In uscita dal Milan, Fodé Ballo-Touré continua ad attirare interesse da diversi club, tra estero ed Italia. La squadra al momento più interessata sembra essere il Bologna, come racconta il giornalista Gianluca Di Marzio su Twitter: "Pressing del Bologna su Ballo-Touré del Milan per convincerlo ad accettare la proposta".