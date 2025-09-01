Di Marzio ribadisce: "Il Milan ha Gomez in pugno: accordi verbali raggiunti, ma dipende dal passaggio di Guehi al Liverpool"

vedi letture

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, ha ribadito lo scenario su Joe Gomez: "Il Milan ha Gomez in pugno: accordi verbali raggiunti. Operazione che dipende dal passaggio di Marc Guéhi al Liverpool".

SEGUI MINUTO PER MINUTO LE TRATTATIVE DEL MILAN NELL'ULTIMO GIORNO DI MERCATO---> CLICCA QUI PER IL LIVE DI MILANNEWS

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.