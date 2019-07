Di Marzio: "Smentite per Everton al Milan, priorità al difensore"

Gianluca di Marzio, a "Calciomercato - L'originale", si è soffermato sul Milan: “In questo momento la posizione è che il Milan conta su Donnarumma. Gigio non ha mai espresso la volontà di andare via. Sarà una questione del Milan riaprire la trattativa con il PSG ma su basi diverse rispetto alla valutazione precedente. La priorità ora è il difensore centrale e poi un centrocampista. Oggi con l’agente in sede si sono fatti passi avanti per il rinnovo di Calabria. Non arrivano conferme su Everton, anzi dal Milan secche smentite”.



