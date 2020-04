Di Stefano: "Bonaventura non rinnoverà, il Milan vuole investire su un progetto diverso"

Intervenuto su Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha parlato del futuro di Jack Bonaventura: “È in scadenza di contratto e probabilmente questo contratto non lo rinnoverà. Sarà perché ormai il Milan vuole puntare su giocatori molto più giovani e che possano avere una prospettiva diversa. Dopo sei stagioni si va verso il non rinnovo di Bonaventua, che piace a Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Torino e tanti club anche all’estero. Al momento non è stato definito nulla né col Milan né con gli altri club perché tutti restano concentrati sul finale di stagione. Ma ripeto che il fatto che il Milan non rinnovi con Bonaventura non vuol dire che il Milan sta cambiando la politica e voglia fare campionati di medio livello. Il Milan vuole investire su un progetto diverso, vuole avere le idee chiare e proprio per questo sta scegliendo con calma il proprio allenatore: Rangnick resta sempre in testa rispetto agli altri, mettiamo in corsa Marcelino, Emery e teniamo qualche piccola possibilità anche per Stefano Pioli.