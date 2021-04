Di Stefano: "Ibra rinnova e chiude la carriera al Milan. Futuro? Scamacca o Vlahovic"

Peppe Di Stefano, inviato di Sky, ha riferito le ultime notizie sul Milan direttamente da Milanello. Di Stefano ha detto: “Per il futuro in attacco ci sono i nomi di Scamacca e Vlahovic che sarebbero complementari con Ibrahimovic. Complementari perché Ibra quando c’è gioca lui senza scelta tecnica, ma quest’anno non è stato disponibile per tante partite, e quindi un altro attaccante avrebbe minutaggio. Domenica alle 12.30 al posto di Ibrahimovic, probabilmente giocherà titolare Leao, autore di 3-4 mesi non al massimo dopo aver iniziato bene la stagione. Leao può essere determinante in questa corsa alla Champions League. Ibrahimovic comunque resta al centro del progetto e rinnoverà il contratto nei prossimi giorni fino a giugno 2022. Chiuderà la carriera al Milan a quasi 41 anni, è un giocatore unico e utile al Milan, sia in campo che fuori”.