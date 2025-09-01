Difensore Milan, le alternative a Gomez: spunta Sutalo dell'Ajax, Okoli soluzione in prestito

Pur avendo fiducia per Joe Gomez, il Milan deve valutare anche altre soluzioni per non farsi trovare impreparato se alla fine l'inglese non potrà partire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nomi sono quelli di "Caleb Okoli, retrocesso in Championship con il Leicester, è una soluzione e potrebbe anche arrivare in prestito. Sutalo può lasciare l’Ajax, ma per ora non scalda come idea. Fofana del Chelsea non è sul mercato".

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

Il centrocampista Yunus Musah passerà all’Atalanta in prestito oneroso da 4-5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, siglando un contratto triennale con il club nerazzurro. Inoltre, è definito il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth: il terzino spagnolo classe 2005 si trasferirà in Premier League con un accordo da 20 milioni tra prestito e riscatto. La trattativa più chiacchierata riguarda lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk: il messicano ha aperto alla possibilità di trasferirsi alla Roma, consapevole che in rossonero non avrebbe trovato spazio. Dovbyk, invece, ha già dato il suo assenso per trasferirsi al Milan e ora la palla passa dunque ai club per definire i dettagli dell’operazione.