Dutu alla Dinamo Bucarest, il Milan si è assicurato una clausola di recompra

di Manuel Del Vecchio

Matteo Dutu, centrale del Milan Futuro, sarà presto un nuovo giocatore della Dinamo Bucarest. Il difensore rumeno tornerà in patria: l'accordo tra i due club è arrivato per una cessione a titolo definitivo.

Riporta Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che il Milan si è assicurato una clausola di recompra oltre ad una percentuale sulla futura rivendita.