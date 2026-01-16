Dutu alla Dinamo Bucarest, il Milan si è assicurato una clausola di recompra
Matteo Dutu, centrale del Milan Futuro, sarà presto un nuovo giocatore della Dinamo Bucarest. Il difensore rumeno tornerà in patria: l'accordo tra i due club è arrivato per una cessione a titolo definitivo.
Riporta Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che il Milan si è assicurato una clausola di recompra oltre ad una percentuale sulla futura rivendita.
