Ecco chi chiede Pioli sul mercato. Furlani pronto ad accontentarlo subito con 2-3 colpi

La stagione 2023-2024 del Milan è iniziata ieri con il raduno a Milanello, ricca di tantissime novità: i cambiamenti rispetto alla passata stagione sono già tanti (spiccavano, d'altronde, le assenze di alcuni grandi protagonisti del recente passato come Maldini, Massara, Ibrahimovic e Tonali) e altri ce ne saranno ben presto, tra calciomercato e scelte tattiche di Stefano Pioli.

Di questioni di campo ce ne occuperemo non appena si avrà un'idea più completa della rosa rossonera, mentre di calciomercato se ne può già trattare. Eccome. Lo ha fatto, innanzitutto, Pioli in conferenza stampa di esordio della stagione, facendosi sentire - sia chiaro - senza alcuna polemica, ma con la consapevolezza di idee condivise anche dalla dirigenza: "Mi piacerebbe avere la squadra al 100% per la partenza negli USA del 21 luglio, ma sarà difficile e non solo per noi. Da qua al 21 luglio mi aspetto dei movimenti. Ci saranno dei cambiamenti. Mancherà Zlatan, quindi la punta è un obiettivo. Tonali è una grave perdita dal punto di vista tecnico e bisognerà sostituirlo degnamente. Stiamo cercando velocità e uno contro uno per l'esterno destro, centrocampisti con caratteristiche diverse tra loro".

I nomi

Furlani e Moncada, dopo il colpo Pulisic atteso a breve a Milano per visite mediche e firma, stanno cercando di portare a termine nel tempo necessario tutte le richieste di Pioli: a centrocampo l'obiettivo numero 1 è sempre Tijani Rejinders, per il quale bisognerà formulare - e sarà fatto a strettissimo giro di posta - una nuova offerta all'AZ più vicina ai 25 milioni richiesti, per l'esterno si lavora per abbassare le pretese del Villarreal su Chukwueze, mentre per la punta si sta facendo strada, nelle ultime ore, l'idea Taremi. Insomma, il Milan lavora forte, sia sul campo (da ieri) che, chiaramente, sul calciomercato.