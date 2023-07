Esodo belga: non solo Origi e De Ketelaere, anche Saelemaekers in uscita

Solo un anno fa si celebrava il nuovo "Milan dei belgi": con gli acquisti di Origi, De Ketelaere e Vranckx che si univano a Saelemaekers già presente in rosa, la colonia fiamminga diventava la più nutrita insieme a quella francese. Eppure oggi il Milan potrebbe vivere un clamoroso esodo. Infatti se Vranckx non è stato riscattato e Origi è considerato in uscita tanto da non essere neanche convocato per gli Stati Uniti, anche Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers possono finire sulla lista dei partenti.

I tanti arrivi tra centrocampo e attacco, oltre che sugli esterni, gli chiudono diverse possibilità di giocare. Lo riporta oggi il Corriere della Sera.