Esuberi Milan, l'ingaggio è alto: ma il rischio è una stagione ai margini della rosa

vedi letture

Il Milan, che ha quasi sistemato il mercato in entrata, ora a disposizione un mese e spiccioli per sistemare anche quello in uscita. Sono sei i giocatori rimasti a Milanello in questo periodo in cui la squadra è partita per gli Stati Uniti: gli assenti non hanno problemi fisici (Caldara ha anche un problema fisico) ma sono semplicemente in esubero. Si tratta di Origi, Rebic, Caldara, Ballo-Tourè, Lazetic e Vasquez.

Soprattutto i primi tre di questa lista godono di un ingaggio pesante e non sarà facile farli partire, tanto che i due attaccanti avrebbero anche ricevuto e declinato offerte dalla Turchia. L'alternativa però è chiara: se non vogliono andare via da Milano, li aspetta una stagione ai margini della rosa.