Fabrizio Romano precisa: "Su Como e Milan non risulta nulla di concreto per Icardi"

vedi letture

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Mauro Icardi, accostato anche al Milan: “Sulle tante domande su Icardi e le indiscrezioni sui club italiani: non mi risulta nulla di particolarmente caldo, la Roma non ha fatto passi concreti. Anche su Como e Milan non risulta nulla di concreto, il Como cercherebbe un nove diverso nel caso. Non risulta una squadra italiana al lavoro su Icardi oggi”.

Il Milan già pensa al sostituto di Nkunku

Il nodo principale della questione è: il Milan si libererà di Christopher Nkunku? Se la risposta dovesse essere affermativa la seconda questione da sciogliere riguarderebbe la scelta da prendere per sostituire il francese. La prima condurrebbe ad un profilo più giovane e di prospettiva, come ad esempio Sidiki Cherif dell'Angers, classe 2006, uomo Puma. Ma considerando il ritorno alla base di Camarda la prossima estate, ha così tanto senso investire soldi per un ragazzo di quest'età?

La seconda opzione porterebbe invece ad un nome di garanzia, uno di quelli che non hanno tempo di adattamento. Mauro Icardi potrebbe essere una soluzione, ma il fatto che il Galatasaray non lo lascerebbe partire prima del rientro di Osimhen dalla Coppa d'Africa è un malus. Gli altri nomi sono quello di Darwin Nunez dell'Al-Hilal, nome già sondato in estate dalla dirigenza rossonera ma piuttosto proibitivo per l'ingaggio che percepisce, e Jean Philippe-Mateta, in attesa di una chiamata dall'Italia se non fosse per la richiesta di 40 milioni che il Palace fa del suo cartellino.