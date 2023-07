Filo diretto Milano-Genoa: incontro quest'oggi per Gabbia e Colombo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riportato da Sky durante Calciomercato - L'Originale nella giornata di oggi c'è stato un incontro a Casa Milan tra il club rossonero e il Genoa con il Grifone interessato sia a Matteo Gabbia che a Lorenzo Colombo. Per quanto riguarda il centrale di difesa si sarebbe raggiunta un'intesa di massima per un prestito. Diverse le cose per l'attaccante che Stefano Pioli vorrebbe valutare nel ritiro rossonero: nel caso il club decidesse di mandarlo a fare esperienza altrove, il Genoa si è già prenotato.