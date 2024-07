Fofana ha comunicato al Monaco di volere il Milan. I rossoneri non pagheranno 30 milioni

Arrivano conferme sul fronte Youssouf Fofana, il centrocampista francese di proprietà del Monaco che il Milan ha messo in cima alla lista dei candidati per il nuovo innesto a centrocampo. Come viene riportato da qualche giorno, il calciatore ha accettato la corte rossonera e lo ha voluto confermare dopo l'eliminazione all'Europeo arrivata in semifinale. Il club di via Aldo Rossi in questo momento è dunque in trattative con quello monegasco per raggiungere un'intesa sul prezzo del cartellino.

A confermare quanto detto un tweet di Fabrizio Romano che questa mattina scrive così sul proprio profilo: "Youssuf Fofana ha confermato all'AS Monaco di voler passare al Milan, dopo aver concordato termini personali. L'AC Milan non pagherà fino a 30 milioni di euro, fiducioso di concordare una tariffa inferiore dato che Fofana ha ancora un anno di contratto e sicuramente non firmerà un nuovo contratto con il Monaco". Il Milan fa leva sulla volontà di Fofana per abbassare il prezzo.