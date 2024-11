Frendrup o Belahyane? Non solo: tre nomi per il centrocampo anche dall'estero

Questa mattina la Gazzetta dello Sport riporta dei sondaggi del Milan per due centrocampisti che giocano in Italia e per i quali rossoneri potrebbero essere disposti a muoversi nel mercato di gennaio per fornire a Fofana e Reijnders un po' di riposo e alternative in mezzo al campo. Si tratta di due giocatori già abituati al campionato italiano come Morten Frendrup, danese classe 2001 in forza al Genoa, e Reda Balahyane, marocchino classe 2004 in forza all'Hellas Verona.

Nonostante questi siano i due nomi più papabili al momento, non è detto che il Milan decida di andare per forza su uno dei due. La lista degli indiziati, infatti, è molto lunga e contiene anche soluzioni dall'estero. Oggi la rosea ne cita tre principalmente. La più probabile è Lucas Gourna-Douath, francese classe 2003 del Salisburgo con cui il Diavolo nelle ultime due estati ha fatto affari; poi c'è Joris Jotard, sempre francese ma di due anni più anziano che milita nel Montpellier; infine c'è un terzo francese come Boubakary Saoumarè, classe '99 del Leicester che sta trovando poco spazio in Premier League.