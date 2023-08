Galliani: “Colombo del Milan il nostro obiettivo principale per l’attacco”

In una intervista rilasciata a Monza News, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato così su un obiettivo dell'attacco: "Il Monza cerca soltanto un attaccante per completare il reparto. L'obiettivo principale resta Lorenzo Colombo del Milan. Vediamo, noi siamo sul ragazzo da tempo. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi. La formula non l'abbiamo ancora discussa".