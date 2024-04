Galtier tra i candidati per il dopo Pioli. Dalla Francia: incontro in vista la prossima settimana

Christophe Galtier è nella shortlist dei tecnici che potrebbero raccogliere il testimone di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Nel caso si tratterebbe di un ritorno in Lombardia, dopo la sua esperienza da calciatore tra le fila del Monza (24 presenze in Serie B nella stagione 1997/98).

Secondo le informazioni de L'Equipe, è previsto per la prossima settimana un incontro tra la dirigenza rossonera e i rappresentanti del tecnico, fermo da un anno dopo l'esperienza agrodolce al Paris Saint-Germain, terminata con la separazione al termine della stagione non tanto per i risultati sportivi al di sotto delle aspettative (nonostante una Ligue 1 vinta) quanto per lo scandalo relativo alle accuse di razzismo mosse nei suoi confronti, risalenti al suo periodo al Nizza. Accuse dalle quali il tecnico è stato successivamente assolto.

58 anni, Galtier ha alcune connessioni con i giocatori più rappresentativi del Milan: ha allenato Mike Maignan nel periodo al Lille, vincendo una Ligue 1 e nello stesso anno battendo il Milan a San Siro per 0-3. Ha allenato, sempre nel Lille, Rafa Leao nella stagione 2018/19 ed è amico della famiglia di Théo Hernandez avendo giocato col padre del terzino nel Tolosa. Anche un obiettivo di mercato come Jonathan David è cresciuto sotto la sua guida. Il quotidiano francese evidenzia inoltre buone relazioni con Zlatan Ibrahimovic, pur non avendolo mai allenato.