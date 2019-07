Gazzetta - Demiral piace al Milan, la Juventus riflette

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, la Juventus, propietaria di Merith Demiral, starebbe riflettendo sull'eventuale trasferimento al Milan. Il difensore turco piace al Milan che sta cercando di rinforzare la propria retroguardia, attualmente costituita dai soli Musacchio e Romagnoli. I bianconeri, che hanno appena acquistato il classe '98 per 18 milioni, hanno preso tempo per ragionare, in quanto Demiral, vista la presenza di De Ligt, Chiellini, Bonucci e Rugani, troverebbe pochissimo spazio a Torino. Nel caso in cui la trattativa dovesse evolvere, sebbene non si sia definita ancora una formula, si ipotizzerebbe un prestito con diritto di riscatto.