Gazzetta - Il Lens chiede 30-35 milioni per Openda. Sul belga non c'è solo il Milan

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Lens chiede 30-35 milioni di euro per il cartellino di Lois Openda, centravanti belga che è il primo nome della lista del Milan per rinforzare l'attacco. Ma quello rossonero non è l'unico club sulle sue tracce: il giocatore piace infatti molto anche all'Atletico Madrid e ad alcune squadre di Premier League.