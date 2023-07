Gazzetta - Il Milan e il nodo dell'ultimo slot da extracomunitario: in pole Taremi

MilanNews.it

In via Aldo Rossi c'è un nodo che andrà sciolto presto, vale a dire quello che riguarda l'ultimo slot da extracomunitario da riempire: la prima scelta era stata Chukwueze, ma sono troppi i 30 milioni di euro che chiede il Villarreal, e per questo ora in pole c'è Taremi, centravanti iraniano del Porto. Se dovesse arrivare lui, a quel punto il Milan andrebbe su esterno d'attacco comunitario, come per esempio Gustav Isaksen del Midtjylland. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.