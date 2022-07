Gazzetta: "Il Milan vuole Tanganga. Distanza con il Tottenham sulla formula"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Japhet Tanganga è una pista per quanto riguarda la difesa del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'agente del centrale del Tottenham ha rinviato di qualche giorno il viaggio a Milano, mentre le società cercano di trovare una sintesi su due posizioni troppo distanti: il Diavolo vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto, gli Spurs invece desidererebbero una garanzia d'acquisto come l'obbligo di riscatto, altrimenti saranno felici di tenere il ragazzo in rosa. L'alternativa per i rossoneri è rappresentata da Evan N'dicka dell’Eintracht Francoforte, il cui contratto scade nel giugno 2023.