Gazzetta - Juve su Tomori, il piano di Giuntoli per arrivare al centrale. Milan pronto ad ascoltare, ma senza sconti

vedi letture

Milan e Juventus sono pronte ad incontrarsi a Riad tra poco più di una settimana per la Semifinale di Supercoppa Italia, e secondo l'edizione online de La Gazzetta dello Sport il tutto potrebbe protrarsi anche fuori dal campo per parlare di mercato.

I bianconeri, alla ricerca di un difensore centrale, seguono svariate piste. Hancko del Feyenoord sembra essere l'erede designato di Danilo, ma prima di affondare per lo slovacco Giuntoli ha bisogno di una cessione. Ed è per questo che si arriva a Tomori, in cima alla lista delle preferenze del club bianconero.

Fikayo non sta trovando più spazio con Fonseca, che sembra aver trovato in Gabbia e Thiaw la coppia titolare al centro della difesa. Una situazione simile a quella di Danilo, finito fuori dal radar di Thiago Motta e con in più il contratto al 30 giugno 2025.

Il Milan non si opporrebbe ad un'eventuale cessione dell'ex Chelsea, ma senza sconti. I bianconeri stanno studiando un pacchetto convincente, circa 25 milioni totali, tra prestito oneroso e un riscatto, a differenza di quello di Kalulu, sicuro. Thiago Motta ha già dato l'ok in quanto il centrale del Milan non avrebbe bisogno di tempo d'adattamento al campionato italiano.