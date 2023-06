Gazzetta - Mercato Milan: Scamacca e Morata i primi due nomi per l'attacco. Piacciono anche Taremi, Lukaku e David

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan cerca un nuovo centravanti da regalare a Stefano Pioli e i primi due nomi della lista sono quelli di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. Ma non sono gli unici profili che piacciono in via Aldo Rossi: i rossoneri apprezzano molto per esempio anche Mehdi Taremi del Porto, anche se lo status di extracomunitario complica parecchio il suo eventuale arrivo. Resta ancora viva l'ipotesi Romelu Lukaku e attenzione anche a Jonathan David del Lille, che costa tantissimo, ma piace da tempo a Casa Milan. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport stamattina.