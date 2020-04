Gazzetta - Milan, ecco le alternative a Donnarumma: dalle soluzioni interne Reina e Plizzari agli obiettivi Meret e Musso

Chi sarà il portiere titolare del Milan nella prossima stagione se in estate Gigio Donnarumma dovesse andare via in estate? In via Aldo Rossi, secondo La Gazzetta dello Sport, starebbero valutando diverse opzioni: si va da due soluzioni interne, cioè Reina e Plizzari, fino a due obiettivi di mercato come Meret e Musso.