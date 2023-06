Gazzetta - Milan, Pobega piace a più di una squadra ma dovrebbe restare. Quale sarà il futuro di Adli?

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riferisce che Tommaso Pobega piace a più di una squadra, ma vuole restare in rossonero e quindi, salvo sorprese, dovrebbe far parte della rosa del Milan per la stagione 2023-2024. In dubbio, invece, il futuro di Yacine Adli, il quale è molto legato al Diavolo, ma quest'anno Stefano Pioli non lo ha praticamente mai fatto giocare e quindi difficilmente troverà posto nella prossima stagione. La soluzione più probabile così diventa un prestito o una cessione.