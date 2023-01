Gazzetta - Milan su Sergio Rico: contatti avviati, l’affare si può chiudere in prestito

MilanNews.it

Il mercato del Milan per la porta non si ferma a Devis Vasquez, giovane colombiano che ieri ha firmato il suo nuovo contratto con i rossoneri (sarà a disposizione di Stefano Pioli tra una decina di giorni): come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i dirigenti del Diavolo hanno avviato i contatti con il PSG per Sergio Rico, terzo portiere alle spalle di Donnarumma e Navas. L'affare si può chiudere in prestito.