Dalla Germania: interesse del Milan per Kamada, protagonista assoluto al Mondiale con il suo Giappone

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Dalla Germania rivelano che il Milan è interessato a Kamada, in uscita a parametro zero dal Crystal Palace.

Come riportano dalla Germania i colleghi di BILD, il Milan starebbe mostrando interesse e monitorando Daichi Kamada, trequartista del Crystal Palace neo vincitore della Conference League. Il contratto del giocatore con il club inglese scade quest'estate e dunque il giapponese potrà partire a parametro zero.

Non è la prima volta che il club rossonero è interessato al giocatore: anche nell'estate del 2023 si parlava di un possibile trasferimento a Milano che però poi non si è concretizzato. Il giapponese in queste settimane è assoluto protagonista con la sua nazionale al Mondiale, sono due i gol segnati in due partite, uno contro l'Olanda e uno contro la Tunisia.